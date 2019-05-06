أعلن الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأيد اللجنة التام والكامل لمشروع تطوير التعليم، وبذل كل الجهد لتوفير المبالغ المطلوبة لاستكمال المنظومة طبقا للأولويات التي تحدث عنها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، مؤكداً أنه المشروع القومي الحقيقي للبلد، قائلاً: "هنبذل كل الجهد لندبر المبلغ الحتمي لاستكمال المشروع".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2019/2020.

وأضاف "عيسي": "لابد أن نعترف أننا أهملنا البلد أكثر من 30 سنة، لاسيما فيما يتعلق باقتصاديات التعليم"، مشيراً إلي أن اللجنة ستنظم ورشة عمل موسعة خلال فترة الصيف، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والاستثمار والمالية، لوضع أساليب جديدة لدعم اقتصاديات التعليم، متابعا: "هل يعقل تفعيل منظومة التعليم بمراحلها المختلفة لتكون خطة بدون مصادر تمويل".

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه أن الأوان لنبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية للإنفاق على منظومة التعليم الجديدة، مثلما حدث في قانون التأمين الصحي من أجل الارتفاء بالمنظومة، قائلاً: "تطوير التعليم مسأله حياة أو موت".

وأكد "عيسى"، أن كافة المشروعات العملاقة التي تشهدها البلاد لو كانت دخلت في الإطار التقليدي الحكومي ما كانت خرجت إلي النور، ومشروع تطوير التعليم لا يقل أهمية عنها.

من جانبه أيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، عقد ورشة العمل حول اقتصاديات التعليم، قائلاً: "أشكر اللجنة علي ذلك، وتطوير التعليم مشروع بناء مصر، وأهم مسؤولية تقع على عاتقنا حالياً تثبيت أركان المشروع، لكي يستطع من يأتي بعد ذلك استكماله".