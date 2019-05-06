عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، أكوادوري الجنسية بالسجن المؤبد لجلبة مخدر الكوكايين لداخل البلاد بالنزهة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالعليم عبدالعليم عطية وعضوية المستشارين عطية شريف حسن عبدالنبي وأحمد هارون، وأمين سر سعيد عبدالستار ومجدي شكري.

وجاء في تحقيقات النيابة، قيام المتهم " ديجو أندرس جارسيا " 24 عاما، أكوادوري الجنسية، في أكتوبر 2014، بجلب مخدر "الكوكايين" داخل مصر بدون ترخيص من الجهات الإدارية المختصة.

وجاء في أقوال "أحمد. إ. م"، طبيب جراح بمستشفي هليوبوليس أمام النيابة العامة، أنه حال تواجده بمحل عمله بمستشفي هليوبوليس حضر إليه الرائد "إسلام محمود مريدن" وبرفقته المتهم، وطلب منه توقيع الكشف الطبي عليه، وبعمل أشعة على البطن تلاحظ له وجود أشياء غريبة داخل بطنه، وبعمل الإسعافات له تمكن من استخراج 25 واقي ذكري مطاطي يحوي بداخل كل منها سائل، عن طريق الفحص.

وتوصلت تحريات المباحث التي قام بها الرائد "إسلام محمود مريدن"، رائد شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أسفرت عن أن المتهم يحوز ويحرز بشخصه وأمتعته وبداخل أمعائه كميات من المواد المخدرة وخاصة "الكوكايين"، بغرض جلبها وترويجها داخل البلاد عبر خطوط الطيران غير المباشرة، وتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش وتوقيع الكشف الطبي على المتهم.

بمواجهته عما إذا كان يحوز بداخل أمعائه مواد مخدرة، بدت عليه علامات الارتباك والشعور بالإعياء، وأقر بأنه يحوز بداخل أمعائه كميات من الكبسولات التي تحوي سائل مخدر الكوكايين، والتي بلعها من دولة "الإكوادور" عبر رحلته للبرازيل ثم الترانزيت بأديس أبابا بدولة أثيوبيا، منتهية بالوصول للقاهرة.

بتوقيع الكشف الطبي عليه بمستشفى هليوبوليس استخرج 25 واقيا ذكريا مطاطيا يحوي بداخل كل منها سائل، وتم تنظيفها من الخارج والتحفظ عليها.