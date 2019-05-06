قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، حجز محاكمة موظف بنيابة شمال القاهرة الكلية ومحامي لجلسة 9 مايو بتهمة الاختلاس والتزوير بروض الفرج.

صدر القرار برئاسة المستشار محسن مبروك وعضوية المستشارين محمد عبدالمالك وأحمد أبو عمرة وجمال الرحماني وأمانة سر محمد عطية وحمدي محمد.

وجاء في تحقيقات النيابة قيام المتهمين "أيمن. أ. ع. 49 عاما"، موظف بنيابة شمال القاهرة الكلية، وأمين سر جلسة جنح مستأنف روض الفرج سابقا، و"طارق. ز. ا، 48 عاما"، محامي، في ديسمبر 2017، الأول بصفته أمين عام موظف سر جلسة جنح مستأنف روض الفرج اختلس أوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته وهي حكم محكمة أول درجة ورول جلسة الحكم ومحاضر الجلسات المؤرخة "28/3، 30/5، 20/6، 7/11/2017" الحاصلين بالقضية الرقمية 5938 لسنة 2014 جنح روض الفرج حال كونه أمينا علي ملف تلك القضية، كما ق زور في محرر رسمي واستعماله وارتكب أيضا تزوير في محرر رسمي، وهي محاضر الجلسات المؤرخة "28/3، 30/5، 30/6، 7/11/2017"، باصطناع محاضر جلسات أخرى شبيهه لها مثلما بالمحضر الأخير زورا منطوق حكم محكمة أول درجة خاليا من عقوبة الغرامة، 1% من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم امتناع عن تنفيذ قرار الإزالة ناسيا تحريرها إلي أمين سر محكمة جنح روض الفرج الجزئية، واستعمل تلك المحاضر المزورة بأن وضعها بديلا عن المحاضر الصحيحة التي اختلسها.

كما اشترك المتهم الثاني باشتراك منه وتحريض واتفاق ومساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجناية بأن قام بتحريضه علي ارتكابها واتفق معه اتمامها وساعده لإتمام جريمته بغية الإفلات من عقوبة غرامة 1% الأعمال المخالفة عن كل يوم امتناع عن تنفيذ قرار الإزالة المفضي به عليه، فتمت الجريمة بناءا علي ذلك التحريض والإتفاق والمساعدة.