بدأت البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي، زيارتها إلى مصر لبدء إجراءات المراجعة الخامسة والأخيرة مع الحكومة اليوم .

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية لـ"الوطن"، عن أن البعثة الفنية ستمكث في القاهرة لمدة أسبوعين تجري خلالها اجتماعات مع مسؤولي وزارة المالية الي جانب مسؤولي عدد من وزارات المجموعة الاقتصادية لمراجعة خطوات الحكومة لعام مضى من بينهم مراجعة خطوات إصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة واستراتيجية خض الدين العام وإصلاح هيكل الأجور، فضلًا عن التعرف علي خطوات الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة .

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أكد في تصريحات سابقة للوطن أن البعثة الفنية للصندوق ستصل القاهرة في مطلع شهر مايو ثم تغادر منتصف الشهر نفسه علي أن تعرض نتائج المراجعة الأخيرة علي اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في يونيو المقبل متوقعا دخول الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار في شهر يوليو المقبل .

ووقعت مصر منذ 3 سنوات اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وبمقتضاه حصلت مصر على 5 شرائح بقيمة إجمالية 10 مليار دولار ويتبقى شريحة أخيرة بقيمة ملياري دولار