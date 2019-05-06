شهدت قرية بلتان مركز طوخ في محافظة القليوبية، حادثا مأساويا، حيث لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها وأصيب شقيق الزوج بإصابات بالغة خلال تدخله للدفاع عنها في مشاجرة مع زوجها المتهم بسبب الخلافات الزوجية ورفضه توفير مصروفات المنزل لها ولأبنائه وخاصة مع دخول شهر رمضان، وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

تلقى العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا يفيد بوجود مشاجرة وقتيلة ومصاب بقرية بلتان بدائرة المركز.

وأخطر اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، وانتقل العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، والعقيد حسني نصار، مفتش مباحث بنها، وتبين مصرع ربة منزل على يد زوجها وإصابة شقيقه عندما تدخل للدفاع عن الزوجة.

ودلت التحريات أن الزوج المتهم سيئ السمعة ومطرود من منزل العائلة واليوم عاد للمنزل وتشاجر مع زوجته التي طالبته بتوفير نفقات المنزل وأبنائه، خاصة مع حلول شهر رمضان فرفض الزوج وحدثت بينهما مشاجرة فاستولى الزوج على سكينًا، ووجه لها عدة طعنات ولفظت أنفاسها في الحال وعندما تدخل شقيقه لمنعه طعنه بعدة طعنات نافذة فأصابه بإصابات بالغة نقل على إثرها المستشفى في حالة خطيرة.