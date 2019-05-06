قررت نيابة الغردقة، اليوم، حبس فرد أمن 4 أيام على ذمة التحقيقات يعمل في كمبوند سياحي جنوب مدينة الغردقة، وذلك بتهمة التعدي على أجنبية مقيمة بالغردقة بنفس الكمبوند الذي يعمل به.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، قد ألقت القبض على مرتكب واقعة التعدي على السيدة بعدما أصابها بدافع السرقة حال اعتزامه مغادرة مدينة الغردقة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بدافع السرقة، وأرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكابها وتحرر محضر بالواقعة واحالته للنيابة.

وكانت مباحث قسم شرطة أول الغردقة، تلقت إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية مُقيمة في مجمع سكني كائن بدائرة القسم، مُصابة بجروح متفرقة بأنحاء الجسم وحالتها مستقرة.

وبسؤالها قررت أنها حال تواجدها بالشقة التي تسكنها تناهى لسمعها طرقًا على بابها.

وحال قيامها بفتح الباب فوجئت بشخص مجهول قام باستدراجها لخارج الشقة والتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض، مُحدثًا بها إصابات، ولدى استغاثتها لاذ بالفرار.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أفراد الأمن الإداري بالمجمع السكني محل إقامة المجني عليها، ومقيم بكفر الشيخ.