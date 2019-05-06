بالصور| فيفي عبده الضحية الأولى لـ"رامز في الشلال": "بلاش ألفاظ قبيحة"

وقعت الفنانة فيفي عبده، ضحية الحلقة الأولى من برنامج "رامز في الشلال"، المذاع على "MBC مصر".

وقدم رامز جلال فيفي عبده، بطلة الحلقة، بمقدمة نارية، "أنا مش خايف عليكي أنتي أدها وأدود، شوفتي معانا أهوال ووسطك لسا شغال، لو عاوز مني نصيحة بلاش ألفاظ قبيحة".

وتابع رامز: "ياأهل الوطن العربي أطل اليوم عليكم من قارة أسيا من الشلال الهادر من المكان النادر، الراقصة فيفي عبده، النهاردة جاية فيفي بنت عبده والجو جميل والنهر محدش قده".

وتدور فكرة البرنامج على إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلان لصالح منتج من منتجات العصير، لينفذ به المقلب.