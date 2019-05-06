تقدم الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عصر اليوم، جنازة الشهيد مجند محمد الراعي عبدالمنعم في مسقط رأسه بقرية "الجلايلة" التابعة لمركز السنبلاوين، والذي استشهد فداء للوطن في سيناء.

وشهد الجنازة مع أسرة الشهيد، السيد صبح رئيس مركز ومدينة السنبلاوين وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة والآلاف من أهالي القرية وزملاء الشهيد.

وقال شاروبيم "نقف إجلالا وتقديرا لكل شهيد قدم روحه ودمه فداء للوطن حتى ننعم بالأمن والاستقرار"، وأضاف أنه "مهما قدمنا للشهداء وأهلهم لن نستطيع الوفاء بما قدموه".