وزعت الإدارة العامة لمرور الدقهلية وجبة "إفطار صائم"، اليوم، على المواطنين في مداخل ومخارج مدينة المنصورة، تحت إشراف اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، وسط حالة من السعادة بين المواطنين الذين لم يتمكنوا من اللحاق بالإفطار في بيوتهم.

ووزع العميد ممدوح الحصي، مدير إدارة المرور بالدقهلية، وقيادات الإدارة، في 4 مناطق رئيسية، 800 وجبة، وشاركهم أحمد عبدالسميع، رئيس حي غرب المنصورة عملية التوزيع، واحتوت على العصائر والتمر والمياه.

وشارك في التوزيع العقيد إسلام رمزي، وكيل إدارة المرور، والدكتور مقدم شريف شعيشع، رئيس مباحث مرور الدقهلية، والدكتور مقدم حاتم طه، وكيل إدارة المرور، والرائد أحمد زيدان، مدير الشؤن المالية، وضباط وأمناء وأفراد المرور.

وبدأ التوزيع في منطقة ميدان كوبري الجامعة، ومنطقة كوبري طلخا، وميدان جديلة، وكوبري سندوب، كما وزعوا إمساكية رمضان والتي تحتوي على تهنئة المواطنين بالشهر الكريم.

يذكر أنها إدارة مرور الدقهلية اعتادت منذ سنوات عدة على مشاركة المواطنين في المناسبات الدينية والوطنية، وتقديم التهئنة لهم على طريقتها.