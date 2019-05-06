قلَّل عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، من أثر تداعيات ارتفاع أسعار الديك الرومى بواقع 5 جنيهات للكيلو، حيث يباع بأسعار تتراوح بين 60 و65 جنيهاً فى «رمضان»، وقال «السيد»، لـ«الوطن»، إن أى زيادة فى سعر الديك الرومى تعتبر غير مؤثرة على المستهلك البسيط، لأن زبون الديك الرومى «من طبقة معينة».

وأضاف رئيس الشعبة أن المُربّين استعدوا بأعداد كبيرة من الديوك الرومى، لطرحها فى الأسواق استعداداً للشهر الكريم، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 7 و14 كيلوجراماً، بأسعار تبدأ من 420 وحتى 840 جنيهاً. وأرجع «السيد» ارتفاع سعر الديك الرومى مقارنةً بأسعار الدواجن، إلى أنه يحتاج إلى فترة كبيرة للتربية، وإلى نوع معين من العلف، بالإضافة إلى استهلاك للكهرباء من أجل توفير إضاءة مناسبة. وتابع: «سجل سعر البط المسكوفى نحو 39 جنيهاً، وارتفع سعر زوج الحمام إلى 72 جنيهاً، والأرانب البلدى 57 جنيهاً للكيلو، والحمام المستورد 130 جنيهاً للواحدة».