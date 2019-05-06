طرحت شركة فودافون إعلان عمرو دياب ودينا الشربيني الذي يحمل عنوان "جمع حبايبك"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وظهر عمرو دياب وهو يعود لذكرياته مع بعض أصدقائه من نجوم الفن الذين ظهرت على ملامحهم علامات التقدم في السن على عكس دياب الذي ظهر بوجه شاب.

وجاء في مقدمة هؤلاء النجوم الفنان عزت أبو عوف، صاحب اللقطة الأكثر تأثيرًا على الجمهور، حيث ظهر وهو يعزف على البيانو لدياب، مثلما كان يعزف له قديمًا، حيث كان أول ظهور النجمين معًا عام 96 في كليب أغنية "راجعين".

كذلك الفنان أشرف عبدالباقي الذي شاركه بطولة فيلم "آيس كريم في جليم" عام 92، لم ينسه دياب في استرجاع ذكرياته.

ومن الوجوه النسائية، ظهرت الفنانة سوسن بدر التي تشارك الفنانة دينا الشربيني بطولة مسلسلها الجديد "زي الشمس" وعلى شعرها علامات الشيب وكذلك وجهها.

يذكر أن الاعلان تضمن كذلك أقاربه، حيث كانت أولى زيارته من خلال الكليب، لمحافظة الشرقية مركز سنهوت، حيث قابل اثنين من أسرته اللذين ما زالا يعيشان هناك وهما أيمن دياب وسيد دياب اللذان تسيطر على ملامحهما علامات التقدم في السن.

وكان هناك ظهور للنجمة غادة عادل التي ظهرت معه بكليب "راجعين"، والفنان أحمد فهمي الذي كان يعمل معه بفرقته.