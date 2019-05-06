قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعبى لتنظيم الإعلام إن لجنة الدراما رصدت مجموعة من المخالفات في عدد من المسلسلات والبرامج التي تم عرضها خلال اليومين الماضيين منذ بدء مارثوان الأعمال المعروضة في شهر رمضان بالقنوات، وتنوعت المخالفات ما بين إيحاءات جنسية وألفاظ متدنية ولغة حوار سوقية.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن المجلس يحذر المنتجين من الاستمرار في هذا النسق، مشددا على ضرورة معالجة المخالفات السابق رصدها للحيلولة دون توقيع العقوبات التي تتراوح بين الغرامة وحتى وقف بث العمل.

كما شدد على ضرورة الحصول على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية على العمل قبل عرضه وهو ما تنص عليه المعايير التي سبق وأعلنها المجلس وأرسلها لكل القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية للالتزام بها.

وكشف المصدر عن أن المجلس قد تلقى خطابا من الدكتور خالد عبد الجليل رئيس هيئة الرقابة، على المصنفات يطلب تدخل المجلس لضبط المشهد الإعلامي خاصة بعدما لوحظ عرض عدد من الأعمال دون الحصول على موافقة هيئة الرقابة.