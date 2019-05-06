مع حلول شهر رمضان الكريم، اعتاد المسلمون على تناول مشروبات مثل "السوبيا والتمر هندي والعرقسوس وقمر الدين والكركدية" عند وقت الإفطار، لتزويد الجسم بالسوائل بعد فترة طوبة من الصيام.

وجاء متوسط أسعار المشروبات الرمضانية التي يتم إعدادها في المنزل كالتالي:

تراوح سعر كيلو السوبيا بين 30 : 35 جنيها.

بلغ سعر كيلو العرقسوس 36 جنيها.

تراوح سعر لفة قمر الدين بين 12 إلى 35 جنيهًا.

وصل سعر الكركديه الأسواني لـ 60 جنيهًا.

أنا عن سعر لتر المشروبات الجاهزة لدى محلات العصير، فكانت كالتالي:

تراوح سعر اللتر التمر هندي بين 11: 20 جنيها

اختلف سعر لتر قمر الدين بين 25: 32 جنيها

بدأ سعر لتر العرقسوس من 7: 10 جنيهات

تراوح سعر الكركدية بين 11: 15 جنيها