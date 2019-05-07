قدّمت مجلة نور للطفل الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، مسلسلي كارتون بعنوان "نور في قرية الطيبين" و"نور وبوابة التاريخ"، للعرض على الفضائيات خلال شهر رمضان، إذ تعرض قناة مصر الأولى والفضائية المصرية "نور في قرية الطيبين"، الذي يتناول المسلسل كيفية تنمية مجتمع قرية الطيبين من خلال شخصية الطفل "نور"، بالدعوة إلى الوحدة بنبذ العنف والفرقة وترسيخ القيم الأخلاقية وقيم العمل.

وبحسب بيان عن المنظمة، فإنّ المسلسل سيناريو وحوار الدكتورة نهى عباس، المشرف على المسلسل، وبمشاركة الكاتب عمرو الطاروطي، وتصميم شخصيات فواز محمد، وكتابة أشعار الكاتب عبدالمنعم حسين، وإخراج حمدي أحمد، التتر غناء الفنان هشام عباس، ونفذ المسلسل شركه ماتريكس مهندس عمر المغازي.

ويضم المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم عبدالرحمن أبوزهرة، إنعام سالوسة، أحمد حلاوة، حجاج عبدالعظيم، أحمد حاتم، خالد عليش، لقاء سويدان، ضياء المرغني، محمد الصاوي، حسن عبدالفتاح، حسام داغر، عارفة عبدالرسول، وفايق عز.

وتعرض قناتي "سي بي سي" و"الناس" مسلسل "نور وبوابة التاريخ"، الذي أنتجته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في تعاون متميز مع الأزهر الشريف، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وتدور أحداثه حول الطفل "نور" الذي يبدأ رحلة استكشاف عبر الزمن، عن قصة اكتشافات واختراعات العلماء العرب والمسلمين في شتى العلوم التي أثرت الحياة البشرية.

والمسلسل تأليف الدكتورة نهى عباس، بطولة سامح حسين، حنان سليمان، ومروة عبدالمنعم، والتتر كلمات وألحان طارق طرقان، وموسيقى تصويرية شريف نور، وشخصيات الفنان فواز، وشارك في كتابه السيناريو عبدالمنعم حسين وعمرو الطاروطي، ونفذته شركة نهضة مصر.