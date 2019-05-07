أعلنت جمعية الأورمان، أنه يجري توزيع 12 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومدن محافظة كفرالشيخ خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن كراتين المواد الغذائية في محافظة كفرالشيخ عددها 12 ألف توزع على جميع مراكز المحافظة "بلطيم - الحامول - الرياض - سيدي سالم - مطوبس - فوة - دسوق - بيلا - كفرالشيخ - مركز قلين"، مشيرا إلى أن الجمعية انتهت من تعبئة كراتين رمضان وبدأت التوزيع خلال هذا الأسبوع على أن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان.

يذكر أن جمعية الأورمان بدأت في نشاطها الخيري الموسمي في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن، وضاعفت مؤخرًا الكميات التي كانت توزعها سنويًا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبًا وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا.