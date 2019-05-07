أكدت مجموعة "MBC"، أن برنامج "رامز في الشلال" من إنتاج شركة مسجلة وفق الأصول في دولة الإمارات، موضحة أنه جرى تصويره في إحدي جزر أندونيسيا، ويُعرض على أكثر من قناة منتمية إلى "مجموعة MBC"، والتي تبث جميعها من خارج مصر، وبالتالي لا توجد علاقة مباشرة لهيئة الرقابة على المصنفات الفنية بالبرنامج، لا من حيث العرض ولا الشكل ولا المحتوى.

جاء ذلك تعليقا عما نُشر في بعض المواقع عن إرسال هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، خطاب إلى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ تُطالب فيه بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القنوات التي تعرض مسلسلات أو برامج دون ترخيص بالعرض العام من الرقابة"، ويحمل الخطاب إشارة مفادها أن برنامج "رامز في الشلال" لم يحصل على ترخيص لعرضه.

وأضافت مجموعة "MBC"، أن صيغة الخطاب المتداول بها تحامل واضح وغير مبرّر بالبرنامج، إذ أشار إلى أن الرقابة راسلت 12 قناة للحصول على تراخيص قبل عرض برامجها ومسلسلاتها، لكن الخطاب لم يذكر بالاسم إلا برنامج "رامز في الشلال" وحده، على أنه "لم يحصل على تصريح" (كما جاء في النص)، علماً أن الخطاب نفسه لم يشر بالإسم لأي برنامج أو مسلسل آخر في أي قناة، الأمر الذي يحتاج لتوضيح من قبل الرقابة، إلا إذا كان الخطاب المنسوب إليها غير صحيح.

وجدّد "مجموعة MBC" احترامها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مبينة أنها تقدر رئيسه مكرم محمد أحمد، والدور الذي يقوم به المجلس، رئيساً وأعضاء، سعياً إلى حفظ الحقوق وإلزام الجهات المعنية بواجباتها، في كل الظروف والأوقات.

يُذكر أن برنامج "رامز في الشلال" بدأ عرضه في الأول من رمضان على عدد من قنوات ومنصات مجموعة "MBC" السعودية، ومنها قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، ومنصّة "شاهد" لـ"الفيديو حسب الطلب"، وحققت الحلقة الأولى منه مُشاهدات عالية وتفاعلات قياسية، كما تجاوز البرومو الخاص به على الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي نحو 6 ملايين مُشاهدة حتى الآن.