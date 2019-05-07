مصرع شخصين وإصابة 9 من أسرة واحدة في حادثين بالسويس

لقى شخصان مصرعهما، اليوم، إثر انقلاب سيارة نقل دوبل كبينة خاصة بمحطة كهرباء عيون موسى بطريق "السويس - الإسماعيلية".

كما أصيب 9 أشخاص بينهم أطفال من أسرة واحدة في حادث انقلاب ميكروباص شرق نفق الشهيد أحمد حمدي وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية.

كان مدير أمن السويس اللواء محمد جاد، تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل خاصة بإحدى محطات الكهرباء بطريق "السويس- الإسماعيلية"، وتبين أنها سيارة محطة كهرباء عيون موسى، وأسفر ذلك عن وفاة قائد السيارة فرج سلامة، ومدير عام الكمياء المهندس خالد عبد السلام وتم نقل الجثامين لمشرحة السويس.

كما نقل إلى مستشفى التأمين الصحي 9 أشخاص بينهم أطفال من عائلة واحدة، وجاري علاجهم بالمستشفى.