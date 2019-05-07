قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة 3 متهمين بالشروع في قتل آخر إثر مشاجرة بينهم، بالسجن المشدد 10 سنوات في لساحل.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى الكومي وعضوية المستشارين عبدالغفار جادالله وخالد العيسوي وعلاء رؤوف بهمان، وأمانة سر مصطفى شوقي وجورج ماهر.

جاء في تحقيقات النيابة أنّ المتهمين "محمد ر. ح" (25 عاما) سائق، و"أحمد ر. ح" (19 عاما) سائق، و"إبراهيم ع. ح" (22 عاما) عامل، شرعوا العام الماضي في قتل المجني عليه "وليد ع. أ" بغير سبق إصرار، وأعدوا لذلك "سكين" واتجهوا إلى مكان وجوده، وسدد المتهم الأول طعنة له استقرت أسفل البطن، قاصدا من ذلك إزهاق روحه محدثا إصابته، وذلك حال وجود المتهم الثاني والثالث بمكان الواقعة للشد من أزره.

وجاء في أقوال المجني عليه "وليد ع. أ" (37 عاما) عامل، أنّه على أثر خلافات بينه وبين المتهمين وحدوث مشاجرة بينهم، طعنوه بـ"سكين"، إذ سدد المتهم الأول طعنة له استقرت أسفل البطن، وأحدث المتهم الثاني إصابة به في منطقة الصدر باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، واعتدى عليه المتهم الثالث بالضرب دون أداة قاصدين من ذلك قتله محدثين إصابته التي جعلته يخضع للعلاج أكثر من 21 يوما.