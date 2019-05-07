شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، حفل تخرج الدفعة السادسة عشر لجامعة "سنجور" بالإسكندرية، والتي نظمتها الجامعة بالمسرح الكبير في مكتبة الإسكندرية.

وقال الدكتور هاني هلال رئيس جامعة سنجور، إن الدفعة الـ16 تشرفت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي يأتي تخرجها في عام التعليم 2019، وأيضا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، والذي يؤكد دعم القيادة السياسية في مصر والفرانكوفونية لجامعة سنجور في إعدادها للكوادر البشرية من أجل تحقيق التنمية في القارة الإفريقية.

جاء ذلك بحضور لويز موشيكيو أبو، الأمين العام للفرانكوفونية، والدكتور تييري فردل، المدير التنفيذي للجامعة، والدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية.