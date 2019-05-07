تفقد الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم، أعمال تجهيز أحدث 8 كبسولات مغلقة لزراعة النخاع بمركز الأورام التابع للجامعة بتكلفة إجمالية 45 مليون جنيه.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة، الدكتور محمد عطية عميد كلية الطب، الدكتور محمد حجازي مدير مركز الأورام، الدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفيات الجامعة، الدكتور سامح شمعة رئيس لجنة زرع النخاع، وأعضاء لجنة زراعة النخاع، وممثلي شركة اسبكترا الألمانية القائمة بتجهيز الوحدة.

وشدد رئيس الجامعة على سرعة الانتهاء من تجهيز وحدة زراعة النخاع الجديدة لبدء التشغيل التجريبي، وتحقيق أعلى معدل من نجاح عمليات زراعة النخاع، والذي يعمل على بث روح وأمل جديد لمرضى أمراض الدم.

وأكد الدكتور محمد حجازي مدير مركز الأورام، أنّ العمل جار بوحدة زراعة النخاع لتجهيز أحدث 8 كبسولات مغلقة لزراعة النخاع حسب الجدول الزمني لتجهيز الوحدة، وقال: "فريق الخبراء الألمان التابعين للشركة المنفذة، يجري حاليا اختبارات للأجهزة والوصلات والانتهاء من التجهيزات، للتشغيل التجريبي منتصف يونيو المقبل".

وقال الدكتور سامح شمعة إنّ هناك خطة تدريب تتم حاليا لتدريب كوادر من مختلف التخصصات، من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة والتمريض والفنيين، لإكساب طواقم العمل الطبية الخبرات المتميزة سواء داخل أو خارج مصر.