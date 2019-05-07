قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك دول كثيرة لم تستطيع تنفيذ إصلاح هيكلي للموا زنة العامة للدولة وفي نفس الوقت زيادة الإنفاق على البنية التحتية وزيادة مخصصات التعليم والصحة وتحسين الخدمات العامة وزيادة الإنفاق للأسر الأكثر احتياجا مثل مصر.

وأضاف معيط، في مؤتمر صحفي اليوم، إن وزراء المالية لدول كثيرة يتواصلون معه من أجل الاستفادة من تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، مؤكدا أن ممثل صندوق النقد الدولي في مصر، الباكستاني الجنسية، تم تعيينه محافظا للبنك المركزي في باكستان من أجل تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي على غرار ما جرى في مصر، وبقرار من رئيس وزارء باكستان أمس، لتكرار تجربة نجاح الإصلاح الاقتصادي الذي حدث في مصر.