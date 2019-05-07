ينطلق برنامج " سري مش للغاية" على محطة "نغم إف إم"، اليوم، وستقدمه الإعلامية إنجي أنور وتحاور فيه نجوم الفن والإعلام والسياسة، وتتحدث معهم بخصوص أسرار دفينة في حياتهم ومشوارهم.

وستشهد حلقات " سري مش للغاية" انفرادات متواصلة طوال الـ30 يوما من أيام شهر رمضان، وسيستضيف البرنامج عددا كبيرا من النجوم منهم هشام عباس، حميد الشاعري، مدحت صالح، على الحجار، محمد محي، خالد عجاج، حنان ماضي، حسام حسني، مصطفى كامل، دكتور مصطفى الفقي، دكتور فاروق الباز، الإعلامي معتز الدمرداش، كابتن خالد الغندور، الشاعر الكبير جمال بخيت، الإذاعي القدير صالح مهران، عالم المصريات دكتور وسيم السيسي، المخرج الكبير محمد فاضل، المصورالصحفي الكبير عادل مبارز، والفنانة القديرة فردوس عبدالحميد، والفنان محمود البزاوي ونجم الكاميرا الخفية إبراهيم نصر.

ويُذاع البرنامج يوميا الساعة 9:15 مساء ويعاد الساعة 12 منتصف الليل على نغم إف إم".