القوات المسلحة تنظم الندوة التثقيفية الخامسة لطلاب جامعة الإسكندرية

الأخبار المتعلقة

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري الندوة التثقيفية الخامسة عشر لطلبة جامعة الإسكندرية، والندوة التثقيفة الثانية لذوي الاحتياجات الخاصة بمقر جامعة حلوان، وذلك في إطار جهود القوات المسلحة لزيادة وعي طلبة الجامعات، وجميع فئات المجتمع بالأعمال البطولية للقوات المسلحة، للقضاء على الإرهاب، ودورها في تحقيق التنمية الشاملة.

وألقى الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية كلمة أعرب فيها عن كامل الثقة بالقوات المسلحة، والتي يخوض أبطالها بالتعاون مع رجال الشرطة البواسل معارك شرسة في مواجهة الإرهاب الآثم، مضحين بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري محاضرة عن الأعمال القتالية البطولية للقوات المسلحة في القضاء على الإرهاب، وكذلك دور القوات المسلحة في دفع عجلة التنمية، وتقديم الدعم لقطاعات المجتمع المدني من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري.

وأعرب طلاب الجامعات وذوي الاحتياجات الخاصة عن فخرهم بالقوات المسلحة، مؤكدين أنهم يقفون خلف قواتهم المسلحة للدفاع عن الوطن وصون مقدساته، كما قدم طلبة الجامعات وذوي الاحتياجات الخاصة عدد من الفقرات الفنية الاستعراضية والشعرية، والتي تعبر عن الولاء والانتماء لمصر.

وفب نهاية الندوتان تم تكريم عدد من أسر الشهداء تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية لرفعة شأن الوطن، بالإضافة إلى تكريم عدد من طلاب الجامعات وذوي الاحتياجات الخاصة.