دشنت مؤسسة ميدان الجنوب لأول مرة في الأقصر وبمحافظات الصعيد، مبادرة "إفطار ديلفيري لغير القادرين" والتي تهدف لتوصيل إطعام الإفطار لغير القادرين من المرضى والمسنيين والمتعففين الذين لا يستطيعون الإفطار في موائد الرحمن المنتشرة بالأقصر.

وقال أشرف الهلالي، رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة، إن الفكرة طرحها أعضاء المؤسسة وتم الموافقة عليها وهي فكرة جيدة، حيث إن الكثيرين من الصائمين من غير القادرين خاصة من كبار السن والمرضى لا يستطيعون الإفطار في موائد الرحمن التي تنظمها المؤسسة أو في الموائد الأخرى المنتشرة بشوارع الأقصر خلال شهر رمضان.

واضاف الهلالي، أنه تم الاتفاق على انشاء مطبخ خاص فى المؤسسة يشرف عليها أكبر وأشهر "الشيفات" في الأقصر وسيجهز وجبات "5 نجوم" تحتوي على خبز طازج ولحوم وفراخ وعصائر ومياه معدنية وحلويات وفاكهة يتم تغليفها بشكل جيد وتوزيعها على الغير قادرين من خلال مجموعة من المتطوعين.

وأكدت صابرين محمود، المدير التنفيذى للمؤسسة، أنه سيتم تخصيص رقص خاص لتلقي الطلبات والأوردارات من الأسر الأكثر احتياجا ومن غير القادرين من كبار السن وسيم إرسال لهم وجبات الافطار في مبادرة هي الأولى من نوعها بالأقصر.

وأشارت المدير التنفيذى للمؤسسة، إلى أن الراغبين في الحصول على وجبات الافطار يمكنهم تسجيل اسمائهم ايضا عبر صفحة المؤسسة على فيس بوك، فضلًا عن تلقي الطلبات طوال الشهر الكريم، مشيرًا إلى أن الأسماء والعناوين الخاصة بالمستفيدين من المبادرة ستكون سرية للغاية منعًا لإحراج الصائمين الذين لا يرغبون في الظهور بموائد الرحمن.