وقعت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، تحت إشراف الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الكشف الطبي على 1250 مريضا بقرية البراني بمركز طامية، ومرور قسم التفتيش الصيدلي على 60 صيدلية أهلية، في حملات خلال الفترة الماضية، اليوم.

كما مر قسم التفتيش الصيدلي، على مراكز طبية ووحدات صحية بإجمالي 4 مراكز، وتم المرور على مستشفيين حكوميين، وتنفيذ 5 قرارات غلق إداري للصيدليات بدون مدير، والمرور على 3 مخازن أدوية.

وتمكنت إدارة التمريض، من المرور على مستشفيات إطسا المركزي، والصدر، والفيوم العام، والحميات، وفيدمين المركزي، وسنورس، والمرور على وحدات الرعاية الأساسية بالمركز الطبي بدفنو، والمركز الطبي بإطسا، وأبوصير، والمركز الطبي بالحادقة، وتم المرور على مستشفى أبشواي المركزي لمتابعة قافلة علاج 1000 طفل بجميع التخصصات لكلية طب القصر العيني.

كما تمكنت إدارة المعامل من المرور على مستشفى الحميات لمتابعة إصلاح جهاز الكيمياء ( البيوسستم )، وتم صرف طلبية من التموين الطبي بالأسكندرية، وتوزيعها على مستشفى الحميات، ومستشفى إطسا المركزي، ومستشفى الصدر، وتم المرور على مستشفى إطسا المركزي، والمرور على مستشفى طامية المركزي، ومعمل الكيمياء بالمستشفى، كما مرت إدارة العلاج الطبيعي على مستشفى الحميات، والمركز الطبي بالشيخ حسن والوحدة الصحية بكفور النيل.

ونظمت إدارة الثقافة الصحية ندوه عن الفيروسات الكبدية ومرض الإيدز بجمعية منشأة دمو لتنمية المجتمع، وأخرى عن الفيروسات التي تصيب المرأه الحامل، وفي إدارة الطب العلاجي والمستشفيات تم المرور على مستشفى الفيوم العام من أقسام الطوارئ، الحضانات، الكلي، العمليات، الأشاعه، العيادات الخارجية، والمرور على مستشفى فيدمين المركزي بأقسام التغذية، والكلى، والعيادات، والأستقبال.

كما مرت إدارة الثقافى الصحية، على مستشفى إطسا المركزي ومستشفى صدر الفيوم ومستشفى طامية المركزي، وتم نقل مستوصف الصدر الخاص بمستشفى اطسا المركزي إلي موقعه الجديد بما يطابق قواعد مكافحة العدوي ولفصل مرضى عيادات الصدر والدرن عن العيادات الخارجية، والمرور على مستشفى أبشواي المركزي، وإعادة تقارير تفصيليه وإحصائيات لمرضى الدرن مع الأيدز للأطفال تحت 14 سنة.