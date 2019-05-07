سخر الفنان رامز جلال، من الكابتن رضا عبدالعال، لاعب النادي الأهلي سابقًا، خلال وقوع الأخيرة ضحية في برنامج "رامز في الشلال"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر".

وكان يّنظر رضا عبدالعال من شباك الطائرة، فعلق رامز ساخرًا: "هو حاسس إنه قاعد في بلكونة بيتهم باللبيني وبينادي على بتاع الجرجير".

وعند خروج عبدالعال من الطائرة، سخر رامز جلال من ملابسه قائلًا: "لابس فانلة مكرمشة، تحس إنه لابسها من بق كلب".

وتدور فكرة البرنامج حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلان لصالح منتج من منتجات العصير، ليتعرض بعدها لمقلب.