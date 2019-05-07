أصيب الكابتن رضا عبد العال، لاعب نادي الأهلي سابقًا، بالإغماء، فور رؤيته الغوريلا، خلال مقلب الفنان رامز جلال، ببرنامج "رامز في الشلال"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر".

وأصيب عبدالعال، خلال البرنامج بإصابة في قدمه منعته من الهروب من الغوريلا، بينما ظل يصرخ "يالهوي يالهوي"، رافعًا اصبع السبابة كعلامة للاستشهاد.

كما اعتدى الكابتن رضا عبدالعال، بالسب على عدد من الممثلين ضمن برنامج المقالب، أثناء سقوطه من الشلال.

وتدور فكرة البرنامج حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلان لصالح منتج من منتجات العصير، ليتعرض بعدها لمقلب.