قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الإمارات لم تسع إلى رفع القضايا في المنظمات والمحاكم الدولية ضد قطر، مضيفًا: "للأسف هذا ما قامت به قطر في تحركاتها اليائسة لفك أزمتها، واليوم نشهد تفكيك هذا التوجه، بتكاليفه السياسية والمالية الباهظة، هي استراتيجية مكانك سر، وكان الأجدى بقطر مراجعة سياسة دعم التطرف والإرهاب".

وأضاف "قرقاش"، خلال تغريدات له عبر "تويتر"، : "اليوم شهدت محكمة العدل الدولية مرافعة متميزة للفريق القانوني لدولة الإمارات، فندوا فيها الادعاءات القطرية، وبرز بشكل مهم حجب الأمن القطري للموقع الإلكتروني الذي يستخدمه المواطن القطري للحصول على إذن دخول للإمارات، توجه قطر القانوني يتفكك ويرتد على الدوحة".

وواصل: "أزمة الدوحة طالت، وأنهكتها، وقوّضت سيادتها، وأحد الأسباب هو فقدان الجرأة والشجاعة اللازمة للمراجعة والتراجع عن سياسات أضرت بقطر وجيرانها، وأما اللجوء للإعلام والأخبار الكاذبة والتحرك الدبلوماسي والمسار القانوني، فهو منطق العاجز المتكابر".