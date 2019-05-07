مصرع ربة منزل صدمها جرار زراعي على طريق الطيبة بالدقهلية

لقيت ربة منزل مصرعها بالدقهلية اليوم، بعدما صدمها جرار زراعي على طريق " الطيبة – نبروة" ووصلت إلى المستشفى جثة هامدة.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة نبروة، يفيد بورد بلاغ من بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم على طريق الطيبة.

انتقل ضباط مركز نبروة، وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء إصابة بهية محمد أحمد عيسى، 60 سنة، مقيمة بالطيبة، ما أدى إلي وفاتها في الحال، وتم نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى نبروة العام، تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر عن الواقعة المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.