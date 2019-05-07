انطلق الموسم الثالث من برنامج "كأس إينرجي للدراما"، الذي يقدمه محمد طارق أضا على راديو "إينرجي"، يوميا في الحادية عشرة مساءً، بعدما حقق نجاحا كبيرا في الموسمين الماضيين وكان محط أنظار الجمهور والنقاد والفنانين، الذين دأبوا على دعوة الجمهور للتصويت لمسلسلاتهم للتويج بالكأس.

ويعتمد البرنامج على تقسيم المسلسلات في مجموعات، تماما كما يحدث في كأس العالم، بحيث تبدأ التصفيات وتتنافس المسلسلات في المباريات التي يحسمها تصويت الجمهور وكذلك رأي لجنة التحكيم التي تتكون من نقاد وصحفيين، وتستمر المنافسة حتى المباراة النهائية التي تنتهي بتتويج مسلسل بكأس إينرجي للدراما.

وإلى الجانب المسلسل الفائز بالكأس، فإن البرنامج يمنح أكثر من 20 جائزة في فئات مختلفة، من ضمنها أحسن مسلسل كوميدي وأحسن ممثل وممثلة كوميدية، وأحسن ممثل شاب وممثلة شابة وأحسن وجه صاعد، وأحسن موسيقى تصويرية وأحسن ديكور وأحسن سيناريو وأحسن إخراج.

وتتكون لجنة تحكيم الموسم الثالث من الناقدة الفنية حنان شومان، والناقدة الفنية بالأهرام علا الشافعي والكاتب الصحفي زين خيري شلبي، وتظهر اللجنة كل خميس، ويعتمد الموسم الثالث على المنافسة بين 26 مسلسلا، مقسمة إلى 16 مسلسلا دراميا على 4 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 مسلسلات، بينما تقسم الـ10 مسلسلات الباقية إلى مجموعتين للمسلسلات الكوميدية، تضم كل مجموعة 5 مسلسلات.