رئيس المركز الإعلامي لـ"الوزراء" تكشف السبب وراء انتشار الشائعات

قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن المركز يقوم بتحليل المضمون بشكل دوري للأداء الإعلامي للوزارات المصرية، ويعمل على مدار الـ24 ساعة من أجل توصيل المعلومات وإتاحتها للمواطن بشكل مبسط وبشفافية كاملة.

وأضافت "زغلول"، خلال حوارها على شاشة "النيل للأخبار"، أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مصدر المعلومات الأول لدى البعض، مما يسهم في انتشار الشائعة، مؤكدة أن عدد المتابعين لصفحة المركز على فيس بوك تخطى النصف مليون، ويتم العمل على تطوير المركز ووضع خطط بشكل يومي.

وأوضحت رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الجوانب الاقتصادية في علاقات مصر مع الدول الأخرى أكثر ما يهم المواطن المصري، وذلك خلال متابعة المركز بصورة دقيقة لما يتم نشره على وسائل الإعلام ومواقع التواصل، موضحة أن المركز أوضح فوائد العلاقات المصرية الأفريقية، وحجم التجارة البينية بين الدول في القارة السمراء.