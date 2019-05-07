احتفى عمرو أديب بتأهل نادي ليفربول الإنجليزي للدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تحقيق "ريمونتادا" والفوز على برشلونة الإسباني في مباراة الإياب بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

ودوَّن "أديب"، من خلال حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مين يقول فرقة مغلوبة 3 ومن غير صلاح تكسب أربعة، ريمونتادا غير عادية مفيش مستحيل يا جماعة كورة عجيبة، كورة قايمة على المجهود والتعب وعدم اليأس، بصراحة هو مش درس في الكورة هو درس في الحياة كلها، ليفربول في النهائي والعالم العربي كله وراه".

ونجح ليفربول في العودة مرة أخرى والفوز بأربعة أهداف على نادي برشلونة، بعدما هُزم في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف دون رد.