احتفل حساب نادي ليفربول باللغة العربية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على برشلونة بـ4 أهداف نظيفة، في إياب الدور قبل النهائي.

ونشر حساب ليفربول تغريدة قال فيها: "مرحب شهر الصوم مرحب .. لياليك عادت في أماااااااااااااان!".

ونشرت أيضا: "تَعظُـمُ في عَينِ الصّغِـيرِ صِغارُها. وتَصغُر في عَينِ العَظِيمِ العَظائِمُ. نحن ليفربول، وأنتم جمهورنا. سويا نحن إلى النهائي".

وكتب في تغريدة ثالثة: "إلى كل الذي لم يشاهد نهائي اسطنبول التاريخي.. هنيئًا لكم ما أشبه اليوم بالبارحة!".

وعلى غرار مسرحية "شاهد مشفش حاجة"، وصفت صفحة ليفربول مباراة برشلونة قائلة: "متعودة".

وسخرت صفحة ليفربول من اللقب الذي يطلقه البعض على ليونيل ميسي لاعب برشلونة ونشروا صورة لـ"أوريجي" لاعب نادي ليفربول، والذي أحرز الهدفين وعلقوا عليه: "سيد اللاعبين الحقيقي!".

ونشروا أيضًا: "نملك رجالا للريمونتادا وليس رجلاً واحد!".

كما نشروا صورة مكتوب عليها "نحن ذاهبون إلى مدريد": "آنفيلد.. معبد كرة القدم! نحن إلى النهائي!".