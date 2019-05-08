يعتبر تشتت الأفكار من أكبر مساوئ امرأة برج الحوت، فهي كثيرًا ما تنسى القيام بأعمال ومواعيد مهمة لا يمكن تأجيلها، وتخسر الكثير من الأشخاص في حياتها.

وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد خدمة حظك اليوم لبرج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويمدك بالقدرة على التخطيط الجيد قبل أي حركة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد تجمعك اليوم بمن تحب نشاطات مشتركة أو لقاءات مثيرة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت، الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.