"بدل الحدوتة ثلاثة"، المسلسل الرمضاني الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم في الموسم الحالي، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، تدور الأحداث حول ثلاث قصص، كل قصة يتم تناولها في 10 حلقات، عن موضوع وشخصية جديدة.

بيلا.. هي الشخصية التي تؤديها "دنيا" في أول حدوتة بمسلسلها، حيث تعمل في مكتب استشاري علاقات، الذي يملكه الفنان بيومي فؤاد بالعمل الدرامي، والذي لخصته في بداية سردها بقولها "مفيش حاجة اسمها صدفة.. إحنا اللي بنعمل الصدفة".

ودائما ما تحرص دنيا على تواجد عدد من الفنانين في أغلب أعمالها الفنية هم الفنانة شيماء سيف، والفنان محمد سلام، والكوميدي بيومي فؤاد، ذلك الثلاثي الذي تواجد معها لعدة سنوات متتالية سواء في على شاشات التليفزيون أو الإذاعة.

ففي السباق الرمضاني عام 2017، شارك الثلاثي "دنيا" في المسلسل الكوميدي "في ال لا لا لاند"، وتدور أحداثه حول مجموعة من الشباب يسافرون إلى إندونيسيا، لكن تحدث بعض المشكلات تؤدى إلى عطل بمحركات الطائرة، ويضطر قائدها لتغيير مسار الطائرة، والهبوط اضطراريا في إحدى الجزر، ويحاولون الخروج من الجزيرة بأي طريقة، ما يعرضهم للعديد من المشاكل والمواقف الكوميدية.

وفي مسلسل "نيللي وشريهان"، والذي عرض في رمضان 2016، تواجد الثلاثي أيضا برفقتها في هذا العمل الفني، تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حيث تُجسّد "دنيا" دور فتاة ثرية تُدعى نيللي، وتجسد "إيمي" شخصية فتاة فقيرة تُدعى "شريهان"، إلى جانب كونهما ابنتا عم، ويعملان على حل لغز ميكي، الذي يوصلهم إلى ميراث جدهما ميكاوي أبو الخير، وجسد بيومي فؤاد "عبدالله مكاوي"، ومحمد سلام "هاني الدبدوب"، وشيماء سيف جسدت دور "فتحي".

ولم يختلف الموسم الرمضاني 2015، عن سابقة حيث تواجد الثلاثي برفقة "دنيا"، في مسلسل "لهفة"، والذي تتركز أحداثه حول فتاة ترغب في العمل بمجال التمثيل، وتحاول الاعتماد على خالها الذي يعمل "ريجسيرًا" لكي يساعدها على تحقيق حلمها، وفي محاولاتها لتحقيق الأمر، تصطدم الفتاة بالكثير من المفاجآت الفارقة، جسد محمد فؤاد دور "مرتضى"، وشيماء سيف "زوجة خال لهفة"، وبيومي فؤاد "شيخ يحاول إخراج الجن".

وفي عام 2014 تواجد الرباعي في المسلسل الكوميدي "الكبير أوي"، بأجزائه المختلفة، الذي تدور أحداثه حول 3 إخوة توائم من نفس الأب، يتعرفون على بعضهم الأب بعد وفاة الأب للحصول على الميراث، وجسدت دنيا دور "هدية"، وبيمي فؤاد "الدكتور ربيع"، ومحمد سلام دور "هجرس".