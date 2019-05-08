"ولد الغلابة" في الحلقة الثانية.. "السقا" يوافق على الإتجار بالمخدرات

أحداث ساخنة شهدتها الحلقة الثانية من مسلسل "ولد الغلابة"، للفنان أحمد السقا، الذي يُجسد شخصية "عيسى"، والذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، حيث تم حبس كريم عفيفي والذي يُجسد شخصية "حمزة" بالمسلسل، شقيق السقا بسبب مشاجرة.

ترتب على هذه المشاجرة، توريط أحمد السقا من أجل التوقيع على وصل أمانة لـ"ضاحي"، والذي يُجسد شخصيته الفنان محمد ممدوح من أجل إخراج "حمزة" من قسم الشرطة، حتى وافق السقا في النهاية على الاتجار في المخدرات مع ضاحي.

وشهدت الحلقة حديث بين ضاحي (محمد ممدوح) وشقيقة عيسى (ريم سامي)، يتحدثان فيه عن علاقتهما العاطفية، والوقت المناسب الذي يتحدث فيه ضاحي مع عيسى عن الزواج.

ورطت "فرح" نفسها في أزمة مع ضاحي، التي طلبت منه أن يقتل "عزت" مقابل أن تتزوجه، ويطلب منها الضمان أولا ويختلفا في النهاية ويخبرها لها أن ما قالته مسجل بالصوت والصورة.