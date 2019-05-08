أشاد الدكتور حسام موافي، أستاذ علاج الحالات الحرجة بقصر العيني، بمبادرة "100 مليون صحة" لعلاج مرضى فيروس سي والأمراض غير السارية، موجهًا الشكر والتقدير للقيادة السياسية في مصر على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك المبادرة البناءة.

وقال موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، والذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أنه بلا رياء أو نفاق يرى أن هذه الحملة من أفضل الأشياء التي حدثت في مصر من أجل صحة المواطن المصري، مضيفًا: "عندي مرضى يوميًا اكتشفوا مرضهم بفيروس سي والسكر من خلال هذه الحملة".

من ناحية أخرى، ذكر أستاذ علاج الحالات الحرجة بقصر العيني، أن معظم مرضى السكر يعانون من مرض الضغط، ولا يوجد سبب علمي لهذه العلاقة بين المرضين، ولا يعلمها سوى الله عز وجيل، مازحًا: "السكر ابن عم الضغط، ويتصاب بيهم مريض واحد في الغالب".