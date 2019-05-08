أحمد موسى يطالب "الصحفيين" بمقاطعة السبكي

طالب الإعلامي أحمد موسى، نقابة الصحفيين بإصدار بيان بمقاطعة أعمال المنتج السينمائي أحمد السبكي كافة، ومنعه من الظهور واللقاءات الصحفية.

وقال موسى، خلال تقديمه لبرنامجه "على مسؤوليتي" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم، إن ذلك يأتي على خلفية اقتحامه و11 شخصا مقر الموقع الإلكتروني لـ"صدى البلد"، وهو أمر غير متعلق بالموقع كمكان، بقدر تعلقه بحرية الإعلام، واقتحام مؤسسة إعلامية.

وأشار إلى أن تلك البلطجة كانت لتمر في عهد الإخوان مرور الكرام، ولكن حاليا، لا يجب أن يمر هذا الأمر: "البلطجة دي ممكن أيام الإخوان، بس دلوقتي فيه دولة وقانون، والشرطة تحركت بسرعة لإنقاذ الموقف".