قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها بدأت التفكير في التمثيل بعد الثانوية العامة، بعد أن كانت تتمنى البعد عن هذا المجال كي لا يقال إنها بنت كرم مطاوع.

وأضافت مطاوع، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، والفنانة جيهان خليل، في برنامج "سيرة الحبايب"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أنها دخلت شعبة "علمي" في الثانوية، والدراسة العلمية كانت صعبة عليها وجعلتها تشعر بالعجز.

ولفتت إلى أنها التحقت بكلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية هربًا من كليات الحقوق وعلم النفس التي اهتم بها والدها الراحل "لقيتها صعبة جدًا".

وتابعت: "أثناء دراستي في تجارة إنجليزي، لقيت صعوبة شديدة في الدراسة، ولكن وقفت مع نفسي وقولت هو ليه بعند مع نفسي، وبدأت أفكر الدخول في عالم الفن، والسماع لنصيحة بابا".

واستطردت: "دخلت المهنة بصورة بطيئة، ومكنتش عايزة اقتحم الفن علشان ميتقالش بنت كرم مطاوع، وأنا اتهريت التمثيل في أفلام قصيرة، وأخذت ورشة تمثيل عند المخرج داوود عبد السيد، مع نيللي كريم ومنة شلبي وأحمد الفيشاوي وأول أعمالي كانت حديث الصباح والمساء".