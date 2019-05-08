قال الفنان أحمد السعدني، إنه منذ دخوله الوسط الفني، وحتى الآن ويتهمه الكثير من النقاد بأنه دخل المجال بـ"الواسطة" أو "أبناء عاملين"، مشيرا إلى أنه كان يغضب سابقا من الانتقادات في هذا السياق، ولكن الآن لا يشغله الأمر.

وأضاف "السعدني"، خلال لقاء خاص في برنامج "السرداب" المذاع عبر فضائية "المحور"، وتقدمه الإعلامية رشا الخطيب، "أنا دخلت الفن بالواسطة فعلا علشان أبويا صلاح السعدني، وأول مسلسل كان معاه وهو رجل في زمن العولمة، ولو مكنش أبويا صلاح السعدني مكنتش دخلت".

وتابع أنه كان يعمل صحفيا في البداية، ومن ثم انتقل للعمل في البورصة في لندن، وقرر بعد ذلك الدخول في مجال الفن.