قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها كانت تتميز بالهدوء والخجل في صغرها وتحرص على تقليد الناس من حبها في التمثيل: "كنت خجولة وشقية وسط أهلي، لكن لما حد غريب يدخل كنت أتقوقع وأول ما يمشي أقعد أقلده بالحرف".

وأضافت "مطاوع"، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، والفنانة جيهان خليل، في برنامج "سيرة الحبايب"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أنها كانت متميزة في دراستها: "كنت شاطرة جدًا في المدرسة، وحصلت على شهادات تقدير كتيرة، وكنت مشهورة بالنسبة لسني لأنني بنت سهير المرشدي وكرم مطاوع".

وأكدت حنان مطاوع، أنها عاشت طفولتها بشكل تقليدي: "أسرتي حاولت تخلي طفولتي عادية، وكانوا قافلين عليا، وكان عندي قوانين صارمة زي أي بيت شرقية، وأصحاب المدرسة أصدقائي حتى الآن".