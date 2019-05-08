قال الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر إن هناك "لخبطة" حدثت في تتر مسلسل "حدوته مٌرة" الذي غنته المطربة أنغام.

ونشر قمر على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "توضيح في تتر أنغام مسلسل حدوتة مرة عشان حصل لخبطة بسبب ضيق الوقت وتقصير مني في المراجعة".

وأوضح قمر أن الجملة الصحيحة: "وجراح كتير تدبل تموت إلا جراح البداية مش أحلام كتير تدبل تموت".

تدور أحداث مسلسل "حدوتة مٌرة" حول امرأة تُدعى "مُرة" تعيش مأساة عائلية تهدد حياتها المستقبلية، وتقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق وعبدالرحمن أبو زهرة، وأحمد صفوت، ومحمد شاهين، ومجدي كامل، وعايدة رياض، إخراج ياسين أحمد.