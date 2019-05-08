نجاح كبير يعيشه نجوم مسلسل "زلزال" وعلى رأسهم بطله الفنان محمد رمضان، بعد إشادة الجماهير عقب عرض حلقتين منه على مدار أول يومين من شهر رمضان المبارك، ولكن سرعان ما ظهرت الأخطاء الإخراجية التي عكرت من صفو نجاح العمل.

على الرغم من الجودة التي ظهر بها العمل، إلا أن الأخطاء الإخراجية لم تمر مرور الكرام على المشاهدين، وبدت بارزة في مشهدين بالحلقتين الأولى والثانية من المسلسل.

تغيير لون الـ"ميكروباص"

في أحد مشاهد الحلقة الأولى، انكشف خطأ لم يلتفت له إبراهيم فخر، مخرج العمل، حيث ظهر محمد رمضان وهو صغير، يلهو ويتعارك مع أصدقاءه، قبل أن يلمح فتاة صغيرة، تقوم بدور حلا شيحا في طفولتها، ثم يقرر مع أصدقاءه أن يركبوا "ميكروباص" متجه إلى الجيزة، ومن هنا يأتى الخطأ.

اللون الأبيض لـ "الميكروباص" الذي ظهر عند ركوب ثلاثة أطفال، وفي مفاجأة غريبة يتحول لونه عند نزول الأطفال منه، فبعد مرح الثلاثي داخله ووصولهم إلى وجهتهم، نزلوا منه وإذ بلونه يتحول إلى "الأحمر"، الأمر الذي أثار سخرية المشاهدين.

"كشك" يبيع حلوى عصرية

واستمرارا للسقطات الإخراجية، ظهر خطأ آخر في أحد مشاهد مسلسل "زلزال"، حينما ذهب الطفل الذي جسد شخصية "زلزال" في طفولته، إلى أحد الأكشاك، ليشتري علبة سجائر لوالده بعد عودته من السفر، ويدور حوار بينه والبائعة، قبل أن يتجلى الخطأ الثاني.

في هذه الحلقة من المفترض أن زمن المسلسل هو عام 1992، حسبما يسير سيناريو العمل بعد ذلك بحدوث "زلزال 92" في مصر، والغريب أن البضائع التي تباع داخل المحل كانت بضائع تنتمي جميعها إلى العصر الحالي، من حلوى ومستلزمات الطعام.

يذكر أن مسلسل زلزال تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجي، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، منى عبد الغني، هنادي مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، وعدد آخر من الفنانين.