تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الأربعاء، 8 مايو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

انعقاد المؤتمر الثالث للبحوث الطلابية بجامعة قناة السويس

يعقد المؤتمر الثالث للبحوث الطلابية بجامعة قناة السويس بمبنى الأنشطة الطلابية، برعاية الدكتور طارق راشد رحمي رئيس الجامعة، في العاشرة صباحا.

ختام امتحانات تلاميذ الصفين الخامس والسادس بالمدارس الابتدائية

اختتام امتحانات نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، لتلاميذ الصفين الخامس والسادس بالمدارس الابتدائية والأول والثاني بالمدارس الإعدادية بمحافظة الدقهلية.

استئناف إعادة محاكمة متهم في قضية "اغتيال النائب العام"

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة متهم في قضية (اغتيال النائب العام).

محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى إلغاء قرار تعيين عميد دار العلوم

تنظر محكمة القضاء الإداري دعوى إلغاء قرار تعيين عميد دار العلوم بجامعة القاهرة.

مباراة أياكس امستردام وتوتنهام في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي أياكس امستردام وتوتنهام هوتسبر، في عودة نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.