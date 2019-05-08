استقبلت فنادق الغردقة السياحية شهر رمضان المبارك بتعليق الزينة والفوانيس، بمشاركة الألاف من النزلاء المصريين والأجانب.

و وضع أحد الفنادق السياحية بالغردقة "مدفع رمضان"، بالحجم الكبير في ساحة استقبال الفندق، تزامنا مع بدء شهر رمضان، ويعلوه فوانيس وزينة رمضان.

قال أحمد زيادة مدير الأغذية والمشروبات بأحد الفنادق إن إدارة الفندق حرصت على إضفاء جو وروحانيات رمضان للاحتفال بالشهر الكريم بتزيين جميع طرقات الفندق بزينة وفوانيس رمضان، ووضع مدفع رمضان بالحجم الكبير في صالة استقبال الفندق، والذي لاقى سعادة غامرة من جميع النزلاء، وخاصة المصريين لإحسساهم بنفحات رمضان العطرة.

وأشار "زيادة" إلى أن بعض السائحين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع مدفع و فوانيس رمضان، وخاصة السائحين القادمين في أول زيارة لهم لمصر.

أكد "ياسر" الشيف العمومي بأحد فنادق الغردقة، أن السائحين ألدوا إعجابهم بمأكولات ومشروبات شهر رمضان، وخاصة "قمر الدين" فيعد من أكثر أنواع العصائر إقبالا.

وأضاف أنه بمناسبة الشهر الكريم يتم إعداد مائدة خاصة في المطعم الرئيسي تحتوي على أكلات تتناسب مع شهر رمضان يطلق عليها "كورنر رمضان"، ومن الملاحظ أن الأجانب هم الأكثر إقبالا عليه.