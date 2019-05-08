تمكنت مباحث الأموال العامة بالدقهلية من ضبط موظف يجمع مدخرات المصريين بالخارج، بالاشتراك مع شخصين آخرين، وتغيرها من البنوك للاستفادة من فرق سعر العملة.

وضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العاملين الموظف لقيامه بمساعدة اثنين من المهندسين، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال المهندسَين المتواجدان حالياً بدولتين عربيتين، وإرسالها للأول عن طريق العائدين من الخارج بعملتي الدولتين، ليقوم باستبدالها من البنوك المختلفة، وتوصيلها لذوى العاملين المصريين بالخارج داخل البلاد، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.

وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندي 520 ألف ريال سعودي، و50 ألف درهم إماراتي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.