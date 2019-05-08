نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بأسيوط، جولة سياحية لسفير الهند في القاهرة والوفد المرافق له للتعرف على ما تتمتع به المحافظة من معالم جذب سياحي متنوعة وآثار عريقة ترجع لمختلف العصور وبخاصة محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط "دير السيدة العذراء مريم بدير درنكه ودير المحرق بالقوصية".

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط؛ قد أكد على أهمية الترويج السياحي وتعريف الوافدين بتاريخ وحضارة مصر وما تزخر به محافظة أسيوط من آثار تشهد عن عظمة المصريين، مشددا على ضرورة تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأجنبية بما يعود بالنفع العام نتيجة لتبادل الثقافات والحضارات بين البلدان المختلفة، معلنا دعمه الكامل لتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة وتقديم كافة أوجه المساعدة في الترويج السياحي لها داخل مصر وخارجها.

وقال عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بأسيوط، إن الجولة بدأت بزيارة دير السيدة العذراء بدرنكه والذي يعتبر آخر نقطة في مسار رحلة العائلة المقدسة تلاها زيارة إلى دير الأقباط الكاثوليك بدرنكة والذي عرض بانوراما لمسار رحلة العائلة المقدسة منذ دخولها مصر وحتى مغادرتها وعودتها إلى فلسطين.

كما تضمنت أيضا زيارة إلى دير المحرق بالقوصية؛ هذا الدير الذي مكثت به العائلة المقدسة أطول فترة ممكنة بلغت حوالي ستة أشهر وعشرة أيام وقام مسؤولي الدير بتقديم شرح تفصيلي عن تاريخ الدير والكنيسة الأثرية الموجودة به.

وفي نهاية الجولة جرى توزيع شنط سياحية تحوي أسطوانات مدمجة وكتيبات عن تاريخ محافظة أسيوط ومعالم الجذب السياحي بها.