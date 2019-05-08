تفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، امتحانات الشهادة الإعدادية للاطمئنان على سير الامتحانات في مادة اللغة العربية بلجان مدرسة السويس الإعدادية القديمة بنات بحي السويس ولجان مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنين بحي الأربعين.

وأكد المحافظ على القيادات التعليمية، بالالتزام والانضباط داخل اللجان، مؤكدا على رؤساء الأحياء بتقديم كافة الخدمات للجان لتسهيل سير عملية الامتحانات، مؤكدا على مديرية التربية والتعليم سرعة بدء أعمال الصيانة بالمدارس فور انتهاء الامتحانات على مستوى المراحل التعليمية.

يذكر أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية باللجان على مستوى السويس 10752 طالبا وطالبة مقسمين على 79 لجنة امتحانية.