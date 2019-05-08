تابع اللواء محمد المجبر رئيس مركز ومدينة الدلنجات في البحيرة، اليوم، أعمال توريد القمح بالشونة الخاصة باستلام القمح، وشدد على ضرورة التحقق من جودة القمح الموردة، ومراقبة حالة التخزين بالشونة، وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين، خلال عملية التوريد والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية أثمان القمح المورد.

وأكد مدير الشونة، أنه تم استلام 3156 طن حتى صباح اليوم الأربعاء، كما تم التنسيق مع وحدة مرور الدلنجات لتسهيل حركة مرور السيارات المحملة بالمحصول، منعا لحدوث أي ازدحام وتعطيل حركة المرور.