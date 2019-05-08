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ساحة السيدة: كنافة وقطايف.. و«مدد يا أم العواجز»

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السجن 10 سنوات لـ7 متهمين في قضية رشوة بالإسكندرية

السجن 10 سنوات لـ7 متهمين في قضية رشوة بالإسكندرية

"الوزراء" يوافق على إنشاء صندوق دعم "ذوي الإعاقة"

"الوزراء" يوافق على إنشاء صندوق دعم "ذوي الإعاقة"

محافظ المنيا يتابع الحركة المرورية بالشوارع ويشدد على رفع الإشغالات

محافظ المنيا يتابع الحركة المرورية بالشوارع ويشدد على رفع الإشغالات

الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة بأسوان بـ2.3 مليار جنيه استثمارات

الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة بأسوان بـ2.3 مليار جنيه استثمارات

الحكومة توافق على تخصيص 106 أفدنة لإنشاء جبانات للمسيحيين

الحكومة توافق على تخصيص 106 أفدنة لإنشاء جبانات للمسيحيين

محافظ أسوان يتابع توريد القمح للصوامع والشون

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