أعلنت مديرية الزراعة بمطروح، عن تنفيذ يوم حصاد لمحصول الشعير على مستوى المحافظة في 51 حقلا إرشاديا بتوجيهات من المهندس حسين السنيني مدير عام مديرية الزراعة بمطروح.

وقال المهندس محمد أبوالدهب مدير الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمطروح، اليوم، إن المديرية نفذت زراعة 51 حقلا إرشاديا بإجمالي مساحة 131 فدانا، موزعة على مراكز المحافظة منهم 36 حقل إكثار بإجمالي مساحة 111 فدانا بغرض تعليم المزارع إنتاج تقاويه بنفسه، حيث جرى زراعة الحقول بأصناف الشعير التي تتحمل البيئة الصحراوية والظروف المطرية التي تتناسب مع طبيعة محافظة مطروح في التضاريس والمناخ.